19h30 Médias – Trafic de drogue : la France face à l’hyper violence

Ces derniers jours, le sujet de l’hyper violence revient sans cesse dans différents médias. A Marseille, Socayna, une étudiante en droit de 24 ans a été victime d’une balle perdue alors qu’elle se trouvait dans sa chambre, en train de réviser ses cours. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, est apparu sans solutions et impuissant face à ces situations liées au trafic de drogue qui ne cessent de se répéter ces dernières semaines. Alors que la presse évoque maintenant le terme de « narchomicide », Gérald Darmanin, lui, a insisté sur la responsabilité des consommateurs. Après des jours de silence et de discrétion, le roi du Maroc, Mohammed VI est enfin apparu dans les rues marocaines mardi 12 septembre. C’est précisément au CHU de Marrakech, qui porte son nom, que le dirigeant s’est rendu, suite au dramatique séisme qui a frappé le pays le week-end dernier. Mais à l’intérieur, une seule agence de presse a été autorisée à filmer les lieux de façon millimétrée. On peut voir Mohammed VI donnant son sang puis au chevet des personnes blessées, vingt minutes top chrono. Les médias français eux, semblent doucement délaisser le sujet ces derniers jours. C’est une rencontre qui était particulièrement attendue et scrutée, surtout en Occident. Kim Jong-un et Vladimir Poutine étaient réunis mardi 12 septembre, quatre ans après leur dernière poignée de main. Après deux jours de voyage laborieux en train, le dirigeant nord-coréen a visité aux côtés du président de la fédération de Russie, un cosmodrome russe après un déjeuner officiel. Un partenariat militaire pourrait avoir lieu dans les prochains jours entre les deux nations.