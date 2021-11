19h30 Médias – Troisième dose : vite, il y a urgence

La cinquième vague est « fulgurante » a annoncé ce lundi matin Gabriel Attal. C’est le terme le plus fort utilisé par le porte-parole du gouvernement depuis le début de l’épidémie et, au rythme où elle progresse, il risque bien de manquer de vocabulaire dans les prochains jours. Pour l’instant, le nombre de nouveaux cas double tous les dix jours, ce qui remet sur le tapis la question de la troisième dose pour tous. Actuellement, seul les plus de 65 ans peuvent recevoir cette dose supplémentaire, mais médecins, scientifiques et politiques appellent à accélérer la cadence. D’autant que les premières études sur l’efficacité de la troisième dose commencent à tomber. Les essais Pfizer récemment publiés montrent que cette dose de rappel est efficace à 95%. Avec la reprise épidémique en Europe reviennent aussi les restrictions. Aux Pays-Bas, l’annonce du confinement partiel a provoqué de violentes émeutes. À Rotterdam, la police a tiré à balles réelles contre les manifestants. À Bruxelles aussi, la situation était tendue ce week-end : 44 personnes ont été arrêtées après des affrontements violents. Les Autrichiens sont également descendus dans les rues ce week-end pour protester contre le reconfinement total du pays. Les protestations violentes contre les mesures sanitaires explosent partout en Europe, y compris chez nous, en Guadeloupe. Depuis plusieurs jours, l’île antillaise fait face à un mouvement de contestation sans précédent contre le pass sanitaire et l’obligation vaccinale des soignants. Où est passée Peng Shuai ? La joueuse de tennis chinoise a mystérieusement disparue après avoir accusé de viol un ancien vice Premier ministre. Depuis plusieurs jours, le monde sportif se mobilise pour exiger des réponses du gouvernement chinois. Ce week-end, des journalistes et médias chinois d’État ont diffusés des photos et vidéos montrant Peng Shuai tout sourire, mais le monde international reste sceptique sur la sécurité de la sportive. Alors qu’en règle générale, on ne se vante pas de subir une coloscopie, le monde entier est au courant que Joe Biden, lui, a dû passer sur le billard cette semaine. Le président des États-Unis a donc dû céder ses pouvoirs à sa vice-présidente, Kamala Harris, le temps d’une intervention médicale très commentée. Après une grosse semaine à vide, Éric Zemmour était de retour ce lundi pour une interview matinale chez France Info. Une grande première puisque la chaîne était jusque-là la seule à ne pas avoir reçu le polémiste et futur candidat à la présidentielle. Qu’il baisse ou non dans les sondages, Éric Zemmour reste l’obsession de la majorité et de l’opposition. Interrogé sur France Info ce week-end, le patron de l’UDI, Jean-Christophe Lagarde a créé la polémique.