19h30 Médias - Ukraine : Kiev bombardée en pleine visite du secrétaire général de l’ONU

Après deux semaines de calme relatif, Kiev se retrouve de nouveau sous les bombes. Deux frappes ont touché la capitale ukrainienne pendant la visite du Secrétaire général de l’ONU, António Guterres. Si les pays occidentaux continuent de fournir de l’aide à l’Ukraine, cette attaque est une façon pour le président russe de continuer à les provoquer. En Russie, Vladimir Poutine continue sa propagande sur la défaite de l’Ukraine dans cette guerre. La télévision russe s'est d'ailleurs servie de la dernière Une du Time sur Volodymyr Zelensky pour annoncer la future défaite de l'Ukraine. Un succès militaire est nécessaire avant le 9 mai pour le président russe. Date à laquelle le pays fête son "Jour de la Victoire". Une journée de commémoration dont les préparatifs ont déjà commencé à Moscou. Sur France Inter, François Ruffin a qualifié Emmanuel Macron de "bâtard" de François Hollande. Il n’en fallait pas plus aux soutiens du président de la République pour s’indigner sur Twitter, tous avec la même punchline. Une indignation qui a valu à François Ruffin quelques explications, à sa manière, et dont les chaînes d’information se sont vite saisies. Il y a les noms cités pour remplacer Jean Castex à la tête du gouvernement et il y a ceux qui refusent le poste avant même qu'on leur propose. L'élection présidentielle a beau être terminée, les polémiques continuent, notamment pour le président réélu. Alors Emmanuel Macron est-il vraiment un président mal élu comme le dit la polémique ? Le Rassemblement national doute en vue des législatives. Le parti peut-il vraiment se passer d'une union avec Reconquête et Éric Zemmour ? La gauche en pleine tentative de rassemblement derrière Jean-Luc Mélenchon. Est-ce suffisant pour le candidat Insoumis afin de devenir Premier ministre ? Mathilde Siraud du Point, Alison Tassin de TF1 et Charlotte Chaffanjon de Libération répondent cette semaine aux questions de Julien Bellver. Pour terminer, les trois expertes relèvent le défi des pronostics : qui sera nommé Premier ministre ?