19h30 Médias : les images chocs de la frappe russe contre un marché ukrainien

Mercredi 6 septembre 2023, une frappe russe a visé de plein fouet une rue commerçante, en plein marché, dans la région de Donetsk, causant la mort de 17 personnes, et blessant une dizaine d’autres. Au même moment, Anthony Blinken, le Secrétaire d’Etat américain est arrivé à Kiev et a promis une contribution supplémentaire d’un milliard de dollars au pays, pour sa quatrième visite depuis l’invasion russe. Une aide occidentale devenue vitale pour l’Ukraine. On a encore battu des records de chaleur ce mercredi 6 septembre aux quatre coins de l’hexagone. Un véritable effondrement climatique durant l’été et principalement ces dernières semaines, qui inquiètent les spécialistes et professionnels du climat. Certains médias en font même leurs principaux titres, mais Emmanuel Macron se veut pourtant lui rassurant sur le sujet, lui qui avait fait de ce sujet l’une de ses priorités durant sa deuxième campagne présidentielle, avec un agenda de planification écologique qui se fait toujours attendre. Ségolène Royal a largement fait parler d’elle ces derniers jours de par son désir de se muer en rassembleuse de la gauche, en vue des futures élections européennes. Mais que ce soit Sandrine Rousseau sur le plateau de Quotidien, ou Jean-Luc Mélenchon sur celui du Journal de TF1 il y a quelques jours, l’idée ne semble vraiment pas séduire. Ses récentes prises de parole n’ont apparemment pas joué en sa faveur. Différents médias ont mené ces derniers jours une enquête sur la « shrinkflation » dans les supermarchés. Ils ont constaté un rétrécissement des produits, tandis que les prix, eux, ne cessent d’augmenter. Pour Bruno Le Maire, cette tendance actuelle est inacceptable, lui qui veut rendre l’affichage des modifications de poids obligatoire sur les produits de grande distribution.