19h30 Médias : un avion pour une grosse opération de com’ signée Emmanuel Macron

5 minutes 30, une allocution express et une mise en scène très commentée : depuis 24h, on ne parle que de la prise de parole d’Emmanuel Macron sur le tarmac de l’aéroport d’Orly. La mine solennelle, devant son avion présidentiel et avant de s’envoler pour trois jours en Roumanie et en Moldavie, Emmanuel Macron s’est exprimé à quelques jours du second tour des élections législatives. Une prise de parole inattendue qui a surpris les médias. Depuis 24h, on commente la forme de l’allocution d’Emmanuel Macron, mais aussi le fond. Une nouvelle fois, le président a installé son duel contre Jean-Luc Mélenchon, en prenant toutefois soin de ne jamais le citer. Le patron des Insoumis, lui, ne s’y trompe pas : toute la journée, il a fustigé les propos d’Emmanuel Macron. Elles sont désormais trois à accuser Damien Abad, nouveau ministre des Solidarités, d’agression sexuelle. Une troisième femme, élue centriste, témoigne dans Mediapart d’une tentative de viol qui aurait eu lieu en 2010. Le ministre dément, mais la situation devient de plus en plus compliquée pour le gouvernement. Pourra-t-il rester ministre après cette nouvelle accusation ? Le patron du site pornographie Jacquie et Michel a été placé en garde à vue ce mardi. La police judiciaire de Paris a ouvert une enquête pour « viols et viols aggravés », « proxénétisme », « traite des êtres humains » et « séquestration ». Sur CNEWS, le débat sur l’arrestation du dirigeant de « Jacquie et Michel » a tourné au déplorable. La TVA va-t-elle augmenter sous le second quinquennat d’Emmanuel Macron ? Depuis plusieurs jours, la NUPES assure avoir trouvé un loup, une faille qui promettrait cette hausse dans le programme d’Emmanuel Macron. Interrogé depuis la Roumanie sur son allocution au beau milieu du tarmac de l’aéroport d’Orly, Emmanuel Macron s’est refusé à parler politique intérieure depuis un sol étranger. Il suffisait toutefois de lire entre les lignes.