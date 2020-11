19h30 Médias : un "couvre-feu en plus du confinement" ? Le gros couac du gouvernement

En savoir plus sur Yann Barthes

Le premier gros couac du gouvernement Castex est arrivé ce mardi 3 novembre. Interrogé sur BFMTV, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a annoncé la mise en place prochaine d’un couvre-feu « en plus du confinement » en Île-de-France. Il était démenti, trente minutes chrono plus tard, par le Premier ministre lui-même. Que s’est-il passé ? Julien Bellver fait le point. Du côté des lycées, la colère gronde. De nombreux élèves dénoncent une application impossible des gestes barrières dans leur établissement. A Paris ce matin, plusieurs lycées ont été bloqués par des manifestants. Pourquoi les chiffres des nouveaux cas de Covid ont-ils explosé en début de semaine alors qu’ils étaient en baisse ? D’après le gouvernement, un retard accumulé dans les laboratoires fermés pour les vacances pourrait expliquer ce brutal revirement de situation. Lundi soir, une attaque terroriste a une fois de plus bouleversé les tranches d’infos. A Vienne, en Autriche, deux hommes ont ouvert le feu dans la rue et devant une synagogue, faisant au moins 4 morts et une vingtaine de blessés. L’un des auteurs a été abattu par la police, l’autre serait toujours en fuite. Etats-Unis pour finir : le D-DAY est arrivé, les Américains sont appelés aux urnes ce mardi pour élire leur prochain président. Les résultats seront-ils disponibles dès cette nuit ? C’est la question que tout le monde se pose, alors que les citoyens ont eu massivement recours au vote par correspondance. Seule une victoire écrasante de l’un ou l’autre des candidats permettrait d’avoir une idée nette du vainqueur dès cette nuit.