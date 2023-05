19h30 Médias : un drone ukrainien a-t-il attaqué le Kremlin à Moscou ?

L’Ukraine a-t-elle réussi à lancer une attaque de drone sur le Kremlin à Moscou ? C’est ce qu’affirme la Russie ce mercredi 3 mai, images à l’appui. Sur ces vidéos qui tournent en boucle sur les réseaux sociaux, on voit effectivement un drone frapper le dôme du Kremlin dans la capitale russe. Des images que les médias internationaux ont relayées avec de nombreux messages de prudence, mettant en doute l’authenticité des vidéos diffusées par les Russes eux-mêmes. François Fillon était entendu ce mardi à l’Assemblée nationale dans le cadre d’une Commission d’enquête sur les ingérences étrangères. L’ancien Premier ministre était questionné sur ses liens avec le régime russe : jusqu’au début de la guerre en Ukraine, François Fillon avait en effet travaillé pour deux sociétés réputées proches du Kremlin. Pendant 2h20 d’audition, l’ancien cadre de LR sera resté droit dans ses bottes, niant toute ingérence avec la Russie. Entre le PSG et Lionel Messi, rien ne va plus. Le club parisien a envoyé au piquet le meilleur joueur du monde à qui il reproche ne pas s’être présenté à l’entraînement ce lundi, préférant s’envoler pour l’Arabie saoudite afin d’honorer un contrat publicitaire. Quel avenir pour la NUPES ? Alors que la coalition de gauche souffle sa 1ère bougie, ses membres semblent plus divisés que jamais, plus prêt à se lancer dans une aventure à cavalier seul qu’en bande organisée. En matière d’auto-promo politique, il existe plusieurs styles. Ces derniers jours, on a pu découvrir le style d’Eric Ciotti. Le patron des LR a lancé son propre média tandis que de l’autre côté de l’échiquier politique, l’Insoumise Mathilde Panot s’est lancée dans une série de vidéos en mode « Vis ma vie ».