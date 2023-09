19h30 Médias – Marion Maréchal vs Jordan Bardella : un duel de numéro 2 se profile à l’extrême droite

Mercredi 6 septembre 2023, Marion Maréchal était sur le plateau du Journal de 20 heures de TF1 pour annoncer sa candidature aux élections européennes de 2024 sous la bannière du parti Reconquête. Un effet d’annonce qui a doucement fait « pschit » puisque Eric Zemmour s’en était déjà chargé quelques minutes plus tôt. La nièce de Marine Le Pen verra se dresser devant elle Jordan Bardella, qui a également annoncé sa candidature. Une rentrée agitée, donc, pour l’extrême droite. C’est l’un des scandales de cette rentrée 2023, celui des crèches privées. A travers un live intitulé « Le prix du Berceau », mais également différents témoignages d’employés de crèches, on apprend que de nombreux actes de maltraitances ont fréquemment lieu dans certaines crèches françaises. Le gouvernement semble vouloir prendre le problème a bras le corps, mais les éléments de réponses se font pour le moment bien rares. Après avoir été harcelé durant toute l’année scolaire dernière, Nicolas, un adolescent de 15 ans, s’est donné la mort à Poissy, dans les Yvelines. Il avait pourtant alerté son école sur sa situation en décembre dernier. Face à ce nouveau drame, Gabriel Attal a convoqué un point presse, a annoncé l’ouverture d’une enquête administrative, et un plan contre le harcèlement scolaire devrait être présenté dans les prochaines semaines. Le gouvernement semble prendre cette fois-ci le problème avec le plus grand sérieux.