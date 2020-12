19h30 Médias : un eurodéputé hongrois anti-LGBT surpris en pleine orgie gay

En savoir plus sur Yann Barthes

La campagne de vaccination débutera dès la semaine prochaine au Royaume-Uni. C’est l’annonce faite par le ministre de la Santé ce matin dans la presse. Une victoire politique pour Boris Johnson qui avait, au tout début de la crise, préféré miser sur la stratégie de l’immunité collective avant de se raviser et de confiner le pays. Pourtant, au Royaume-Uni comme en France, la méfiance autour de ce nouveau vaccin est de rigueur. Le gouvernement britannique devra convaincre sa population. Vue de Suisse, la menace d’Emmanuel Macron d’empêcher les Français de partir en vacances dans les stations de skis à l’étranger est prise très au sérieux. La Suisse, l’Autriche et le Liechtenstein plaident pour rouvrir les stations, alors que la France, l’Italie et l’Allemagne veulent au contraire les garder fermées au moins jusqu’en 2021. Un an après le début de l’épidémie de coronavirus dans le monde, CNN a mis la main sur un document qui raconte comment la Chine aurait tenté de minimiser la crise. 117 pages qui mettent en lumière la communication mensongère du régime sur la pandémie de Covid-19 dès le mois de décembre, alors que les tous premiers cas commencent à alerte l’opinion mondiale. En Belgique aussi, on brave le confinement et les interdits pour faire la fête. Sauf que cette fois, c’est un ministre qui paie les pots cassés. Jozsef Szajer, eurodéputé hongrois et membre du parti conservateur de Viktor Orban a été pris sur le fait lors d’une orgie entre hommes. Difficile à expliquer pour cet eurodéputé, marié à une femme et ouvertement opposé aux droits des LGBT dans son pays ?