19h30 Médias : un QR Code pour circuler dans Paris pendant les JO

Comme aux heures de gloire du Covid, le QR Code refait son apparition. Il vous sera demandé pour pouvoir vous déplacer dans certains quartiers de Paris cet été pendant les Jeux Olympiques. Que vous soyez touristes, commerçants ou riverains, il faudra montrer pate blanche pour circuler dans la capitale. Fallait-il renoncer à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques ? C’est en tout cas l’avis d’Eric Ciotti. Face au risque terroriste, les grincheux sont de plus en plus nombreux sur les plateaux télé. La sécurité, ce sera donc l’enjeu numéro 1 de ces JO, avec un dispositif de sécurité jamais vu. Le torchon brûle entre Emmanuel Macron et Bruno Le Maire. Entre les deux hommes, l’entente a toujours été cordiale, mais les choses ont changé. En cause : le gros dérapage du déficit public de la France. La mésentente entre le président et son ministre de l’Economie s’étale désormais dans tous les médias. Séance de questions au gouvernement particulièrement tendue cette semaine à l’Assemblée nationale. Vus : Yaël Braun-Pivet excédée, Gabriel Attal et Rachida Dati complices et Eric Dupond-Moretti veut faire ami-ami. On n’y pensait plus, le voilà de retour : François Asselineau, le candidat du Frexit, a lancé sa campagne pour les européennes. Et même pour CNEWS, c’était presque trop.

