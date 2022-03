19h30 Médias : une lueur d’espoir dans la résolution de la guerre en Ukraine

Au 21ème jour de la guerre en Ukraine, les frappes sur les civils se multiplient. Après plusieurs semaines d’échec des négociations, une lueur d’espoir se dessine. Volodymyr Zelensky multiplie ses rencontres multilatérales au Parlement américain, face au Premier ministre canadien Justin Trudeau ou face à Boris Johnson au Royaume-Uni. Pour la première fois, le président ukrainien a annoncé se dire prêt à renoncer à l’adhésion de son pays à l’OTAN, une position saluée par la Russie. Pendant que les pourparlers se poursuivent, les civils ukrainiens continuent de mourir sous les bombes. Kiev a décrété un couvre-feu pour tenter de limiter le nombre de victimes. C’est dans une capitale barricadée que les trois Premiers ministres polonais, tchèque et slovène se sont rendus à Kiev ce mercredi pour rencontrer Volodymyr Zelensky et envoyer un message fort de soutien. Emmanuel Macron peut-il leur emboîter le pas ? La Chine va-t-elle aider la Russie dans sa guerre contre l’Ukraine ? Le Kremlin aurait envoyé une demande à son allié chinois, qui hésite. Pour la Chine, apporter son soutien à Vladimir Poutine reviendrait à se lancer dans une guerre par procuration contre l’Occident, un risque que le président Xi Jinping n’est pas certain de vouloir prendre. Vladimir Poutine serait-il malade ? La rumeur court depuis des années pour expliquer le comportement impulsif et erratique du dirigeant russe. Depuis le début de la guerre en Ukraine, cette théorie se fait plus pressante, avec des sources parfois douteuses, mais se retrouvent aussi dans la bouche des experts. Tous les jours, les chaînes d’État russes diffusent largement la propagande du Kremlin. Toutefois, elles ne servent pas que la télévision russe, mais aussi une chaîne américaine, Fox News, par la voix de Tucker Carlson, surnommé « La pom-pom girl de la Russie ». La Corse s’est invitée dans la campagne présidentielle et remplace même la guerre en Ukraine à la Une des JT. Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a été dépêché pour mettre un coup d’arrêt aux violences et s’est dit prêt à discuter de l’autonomie de l’île. L’opposition y a vu l’opportunité de tacler le bilan d’Emmanuel Macron sur le dossier corse. Dans le Figaro, une élue LR étrille la campagne de Valérie Pécresse qui n’en finit plus de dégringoler dans les sondages. « Gâchis », « sabordage en règle », « campagne catastrophique », les mots sont durs. En déplacement ce mercredi, Valérie Pécresse a été aspergée de craie rose par deux militants du collectif révolutionnaire Akira.