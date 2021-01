19h30 Médias: va-t-on manquer de vaccin ?

En savoir plus sur Yann Barthes

On commence ce 19h30 Médias avec le décompte du nombre de personnes vaccinées en France : ce mercredi, on avoisine les 7000 sur l’ensemble de pays. Parmi eux, Michel Cymès, vacciné devant les caméras avec 15 autres médecins ce mercredi. Un coup de com’ organisé par le ministre de l’Intérieur pour donner l’exemple aux Français encore très sceptiques. Ce n’est pas une technique française : partout dans le monde, des personnalités politiques ou publiques se sont fait vacciner devant les caméras pour inciter les citoyens à faire de même. En France, le gouvernement ne semble toutefois pas près à faire de même pour l’instant. Si la campagne de vaccination s’accélère, il faut déjà s’attendre à une nouvelle polémique : va-t-on manquer de vaccins ? Face à l’inquiétude d’un manque d’approvisionnement, certains responsables politiques ont d’ores et déjà annoncé qu’ils étaient prêts à acheter eux-mêmes les doses nécessaires pour leur région. Cette crise du vaccin va-t-elle faire une victime collatérale ? Depuis plusieurs jours, Olivier Véran est attaqué de toutes parts par les oppositions, mais aussi par le patronat. Dans le reste de l’actualité, une alerte enlèvement qui inquiète le monde entier : celle de Jack Ma. Le fondateur du géant chinois Alibaba est introuvable depuis son discours donné le 24 octobre dernier à Shangaï. Justement, au cours de ce discours, le patron avait vivement critiqué le système financier chinois. Aux Etats-Unis, Joe Biden n’est plus qu’à un siège de gagner la majorité au Sénat. Le premier siège vacant a déjà été remporté par un démocrate, Raphael Warnock. Il devient le premier Sénateur afro-américain de Géorgie.