19h30 Médias – Vaccin: y-a-t-il un pilote dans l’avion ?

C’est la rentrée, on est en 2021 et si on avait espéré que le Covid-19 ne soit plus au centre de toutes les actualités, c’est déjà raté. Depuis le 1er janvier on ne parle toujours que de lui et ça risque de durer encore plusieurs semaines. La faute à une campagne de vaccination à la française déjà très, très largement critiquée. Après les masques et les tests, la France a-t-elle aussi planté ses premières vaccinations ? Les Français et les oppositions se demandent s’il y a un pilote dans l’avion. Justement, pour se faire entendre, les communicants d’Emmanuel Macron ont eu une idée : dans le JDD ce week-end, ont opportunément fuités les propos du président, « très en colère » contre la lenteur de la campagne de vaccination. Mettre en avant, bien à propos, les colères présidentielles, c’est une stratégie de com’ macronienne désormais bien rodée. Et il a raison, Emmanuel Macron, d’être en colère car les chiffres de la vaccination française sont catastrophiques et un peu honteux : la France vaccine 2000 fois moins qu’Israël et 450 fois moins que ses voisins allemands. Même dans les pays où la campagne de vaccination est bien lancée, une question persiste : les vaccins actuels seront-ils vraiment efficaces contre la nouvelle souche du virus ? Côté Etats-Unis enfin, Donald Trump aura réussi à faire parler de lui jusqu’aux tous derniers jours de sa présidence. Ce week-end, le Washington Post a dévoilé l’enregistrement d’un coup de fil hallucinant entre le président américain et le responsable des opérations électorales en Georgie. Au cours de ce coup de fil, Donald Trump a formulé une demande très claire, et très peu démocratique : « trouver 11780 » bulletins de vote pour lui permettre de rattraper son retard sur Joe Biden.