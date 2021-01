19h30 Médias - Vaccination: quand peut-on espérer un retour à la vie normale ?

En savoir plus sur Yann Barthes

Faut-il regarder ce qu’il se passe ailleurs pour savoir ce qu’il va bientôt arriver chez nous ? Dans le reste du monde, la tendance est au reconfinement strict : le Royaume-Uni a d’ores et déjà annoncé se reconfiner jusqu’à mi-février minimum. En Chine, plusieurs millions sont de nouveau confinés près de Pékin face à l’émergence du nouveau Covid dans le pays. En sera-t-il de même en France dans les prochains jours ? Dans le pays, les chiffres se dégradent de jour en jour, mais le gouvernement semble pour l’heure attaché au couvre-feu plus qu’au reconfinement. On en saura plus demain après un nouveau Conseil de Défense. Sur le plan de la vaccination, la France accélère, mais pas trop non plus. A ce jour, le nombre de Français vaccinés s’élève à 138 351, soit 0,21% de la population. Et c’est justement sur ce volet des nombres que le gouvernement écope d’une nouvelle polémique : les oppositions et les responsables scientifiques reprochent à Olivier Véran de communiquer ces chiffres au compte-goutte. Ils plaident pour la mise en place d’une Open Data, une remontée quotidienne et chiffrée pour tous les médias afin d’y voir plus clair. Quand pourra-t-on reprendre une vie normale ? Avec l’arrivée des vaccins, l’espoir doit renaître, mais quand ? Le gouvernement ne se risque pas à donner une date pour le retour à la vie normale, alors Julien Bellver a fait ses propres calculs. Et ce n’est pas pour tout de suite. Faudra-t-il un « passeport vaccinal » pour voyager, aller au restaurant ou dans les lieux culturels ? L’idée fait son chemin à travers le monde : Israël, qui vaccine massivement sa population depuis la fin de l’année 2020, l’a déjà mis en place. Elle avait juré qu’elle ne quitterait pas Paris et ne serait donc pas candidate en 2022, mais la vérité d’un jour n’est pas celle de toujours. Anne Hidalgo est dans les starting-blocks pour 2022 comme l’ont laissé entendre plusieurs indices ce week-end : dans Le Parisien, on apprend par exemple que la maire de Paris va lancer une plateforme pour recueillir des idées en vue de la prochaine élection présidentielle. Depuis plusieurs jours, la messagerie Whats’app perd des abonnés à tour de bras. En cause, la modification des conditions d’utilisation effectives dès le 8 février prochain qui doit permettre à Whatsapp un plus grand partage d’informations, notamment sur le contenu des messages envoyés. Un scandale pour nombre d’abonnés qui se tournent désormais vers Signal, jugée plus sûre et plus cryptée.