19h30 Médias - Vaccinodromes: pourquoi on s'y met si tard ?

Emmanuel Macron interviewé par Nikos Aliagas, ça pourrait surprendre, mais ce n’est pas pour la télévision française, mais grecque. Le présentateur vedette de TF1 a échangé avec le chef de l’État à l’Élysée sur les relations entre la France et la Grèce. Ce mardi, Emmanuel Macron était à Valenciennes pour inaugurer l’un des trente-cinq « vaccinodromes » mis en place à travers le pays pour accélérer la campagne de vaccination. L’initiative promet de bons résultats : jusqu’à 2000 vaccinations par jour et par vaccinodrome, mais pourquoi avoir attendu si longtemps pour les ouvrir ? Après un week-end chaotique sur le plan de la communication, le gouvernement est revenu en force ce mardi avec de nouveaux éléments de langage pour expliquer le reconfinement de plusieurs régions. « Dedans avec les miens, dehors en citoyen » est désormais le nouveau slogan de l’exécutif. La France vient-elle d’inventer le confinement en plein air ? Pendant qu’on s’interroge sur les modalités de ce reconfinement, les statistiques de l’épidémie sont de plus en plus mauvaises dans le pays. Au point que certains médecins ne croient plus à l’utilité des mesures, jugées trop faibles, engagées par le gouvernement En censurant une partie du documentaire « Je ne suis pas une salope » pour protéger Pierre Ménès, directement mis en cause, Canal + a finalement mis en lumière les agissements du journaliste sportif. Pierre Ménès était sur C8 lundi soir pour s’expliquer et il n’a pas du tout convaincu le public.