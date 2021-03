19h30 Médias – Vaccins : la grosse opération "vidage de frigos" du week-end

Grosse opération de communication sur le front du vaccin ces derniers jours : c’est simple, tous les ministres ou presque sont sur le pont pour donner l’image d’une France qui vaccine à tour de bras. Dommage, l’opération com’ et optimisme aurait pu fonctionner si Jérôme Salomon n’avait pas douché les efforts du gouvernement en une seule phrase dimanche soir. La France aura tout de même vacciné 200 000 personnes samedi et encore 100 000 dimanche dans ce qui ressemblait à une vaste opération « vidage de frigos » sur tout le territoire. Alors, le gouvernement est-il subitement devenu le roi de la logistique ? Pas tout à fait : la seule véritable différence, c’est qu’après avoir manqué de doses, les frigos sont aujourd’hui plein à craquer de vaccins. Sur le front des tests aussi, il y a une bonne nouvelle : en Allemagne, les magasins commencent à commercialiser des tests rapides à faire à la maison. En Angleterre, on teste aussi à tour de bras les écoliers avant le retour à l’école. Chez nous ? On est à la bourre, comme d’habitude. Ce week-end encore, la police a procédé à l’évacuation des quais de Seine à Paris ce qui a provoqué la colère d’Anne Hidalgo. Dans les faits, est-ce vraiment risqué de se réunir à l’extérieur ? A l’étranger maintenant : au Sénégal, la tension est à son comble depuis plusieurs jours. Tout est parti de l’arrestation du chef de l’opposition et ancien candidat à l’élection présidentielle, Ousmane Sonko. Son arrestation a mis le feu aux poudres : depuis près d’une semaine, la jeunesse sénégalaise se soulève et de violents affrontements ont éclaté entre les manifestants et les forces de l’ordre, faisant plusieurs morts. Royaume-Uni enfin : c’est l’interview que tout le monde attendait et que redoutait Buckingham Palace. A juste titre : Meghan Markle et le prince Harry ont tiré à boulets rouges contre la famille royale au cours de leur interview face à Oprah Winfrey.