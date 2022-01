19h30 Médias – Vague d’Omicron : Olivier Véran a-t-il été imprudent ?

La vague d’Omicron peut-elle être la dernière ? Celle qui mettra le Covid définitivement derrière nous ? C’est en tout cas le scénario optimiste tenu par Olivier Véran ce week-end. Problème : les scientifiques, eux, ne sont pas vraiment d’accord. Reste encore à savoir quel sera l’impact d’Omicron sur nos vies. De plus en plus, il apparaît comme une nouvelle maladie, avec un nouvel impact sur l’hôpital. Pour comprendre sa différence avec les précédents variants, on peut suivre l’évolution de la situation à Londres où le variant Omicron fait exploser les courbes des admissions à l’hôpital. Mais pas celle des entrées en réanimation. Chaotique. Il n’y a pas d’autre mot pour décrire la communication du gouvernement avant cette rentrée scolaire en pleine vague d’Omicron. Annonces inutiles, cafouillages, manque de clarté, mesure passée sous silence et un protocole dévoilé au tout dernier moment, dimanche soir dans… un article payant. C’est à n’y plus rien comprendre. Depuis ce 1er janvier, la France a pris la tête de la présidence de l’Union européenne pour six mois. Pour marquer l’occasion, le gouvernement avait décidé d’illuminer plusieurs monuments français en bleu et, surtout, de faire flotter le drapeau européen sous l’Arc de triomphe, à la place du drapeau français. Une aubaine pour l’opposition qui a eu vite fait de crier au scandale antipatriotique. Dans ce premier Com’2022 de l’année, on décrypte une question coup de poing et une réponse pleine d’audace, on analyse l’impact d’Omicron sur les meetings politiques et un conseil à ne pas manquer.