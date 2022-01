19h30 Médias - Valérie Pécresse, Marine Le Pen, Éric Zemmour : la bataille des trois

La semaine politique a été marquée par le début d’une bataille qui risque bien de durer jusqu’au premier tour de l’élection présidentielle : celle entre Valérie Pécresse, Éric Zemmour et Marine Le Pen. Trois candidats pour une seule place au second tour face à Emmanuel Macron. Trois candidats dans un mouchoir de poche selon les sondages. Pour analyser ce trio, Julien Bellver s’entoure des journalistes Caroline Vigoureux de l’Opinion, Marylou Magal de l’Express et Olivier Beaumont du Parisien. Au Royaume-Uni, la situation de Boris Johnson empire de jour en jour. Le Premier ministre britannique est empêtré dans plusieurs scandales de fêtes clandestines, organisées au détriment de tout protocole sanitaire alors que les Britanniques avaient pour ordre de rester cloîtrés chez eux. Cette semaine, face à la grogne, Boris Johnson a été sommé de s’excuser, mais ses explications n’ont pas convaincu la presse. Le Premier ministre est devenu la risée des réseaux sociaux et son impopularité auprès des Britanniques bat des records. Silvio Berlusconi survit à tout : aux affaires, aux scandales, à la chirurgie esthétique et même au Covid. À 85 ans, l’ancien dirigeant italien est plus en forme que jamais, au point de se présenter à la présidence de la République italienne. Un poste essentiellement honorifique qui fait pourtant l’objet d’une lutte politique féroce. Pour ses 40 ans, Kate Middleton s’est offert les services du photographe de renom Paolo Roversi pour une série de portraits très commentée. Les trois clichés de la duchesse de Cambridge seront exposés à la National Portrait Gallery, de quoi créer encore davantage de théories et d’analyses.