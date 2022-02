19h30 Médias : Valérie Pécresse rate son premier grand meeting

Il fallait s’accrocher ce week-end pour suivre toute l’actualité politique. Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour, Christiane Taubira, Marine Le Pen et Valérie Pécresse étaient tous en meetings. Cinq meetings pour une cible commune, Emmanuel Macron. Mais avant d’attaquer le président, chaque candidat avait son adversaire du premier tour. Christiane Taubira visait Anne Hidalgo, Éric Zemmour visait Valérie Pécresse, Marine Le Pen visait Éric Zemmour. Dimanche, Valérie Pécresse espérait relancer sa campagne avec son premier grand meeting. Peine perdue pour la candidate, décidemment pas très à l’aise dans cet exercice. L’ensemble a sonné faux, malgré une mise en scène XXL et un Zénith plein à craquer. Si le fond aurait pu rattraper la forme, le discours de Valérie Pécresse n’a pas convaincu non plus. Les éditorialistes politiques ont critiqué un discours mal écrit et décousu. La situation en Ukraine se tend chaque jour un peu plus. Une guerre en Europe peut-elle vraiment avoir lieu dans les prochains jours ? C’est la thèse des autorités américaines qui multiplient les déclarations alarmistes, pourtant démenties sur place, à Kiev. La raison de cette différence de ton entre les États-Unis et l’Ukraine se trouve peut-être dans un article du New York Times qui explique la nouvelle stratégie de guerre d’information américaine. L’acte 1 du « Convoi de la liberté » n’a pas tenu toutes ses promesses. Pourtant, les chaînes d’infos étaient toutes sur le pont ce week-end pour suivre une mobilisation restée très mesurée, loin des grandes manifestations des gilets jaunes. Yannick Jadot a-t-il dérapé ? Invité sur Radio J ce week-end, le candidat écolo a qualifié Éric Zemmour de « juif de service ». Interrogé ce lundi matin sur RMC, Yannick Jadot en a remis une couche. Côté Éric Zemmour, pas de réaction. Le polémiste d’extrême droite était occupé à mettre en scène sa dernière prise : Stéphane Ravier. Le sénateur désormais ex-Rassemblement national des Bouches-du-Rhône a officiellement rejoint la campagne d’Éric Zemmour ce week-end.