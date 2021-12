19h30 Médias – Variant Omicron : faut-il s’inquiéter ?

Dans l’actu de ce début de semaine : l’arrivée d’Omicron. Le nouveau variant venu d’Afrique du Sud inquiète la planète et les médias. L’Organisation Mondiale de la Santé estime qu’il représente « un risque très élevé » au niveau mondial. Face à ce nouveau variant, les mesures de restrictions s’enchaînent partout dans le monde. Les États-Unis, la Suisse, la Russie, le Canada, l’Italie, les Pays-Bas ou encore le Maroc ont décidé de suspendre leurs vols en provenance et à destination de l’Afrique australe. Que sait-on de ce nouveau variant ? Est-il plus dangereux que le variant Delta ? Sale week-end pour Éric Zemmour. Le polémiste effectuait son tout premier déplacement à Marseille, un passage écourté et pour le moins raté. Résultat, dans tous les médias, on s’interroge : la bulle Zemmour est-elle en train d’éclater ? Après des semaines de « Zemmour mania », on passe donc à la « Zemmour cata » : tous les éditorialistes, même les plus à droites, ne manquaient pas de critiques contre le polémiste ce lundi. 27 personnes sont mortes noyées en tentant de rallier les côtes anglaises en traversant la Manche. Ce drame humain n’arrête pourtant pas la guerre de communication entre la France et le Royaume-Uni. Depuis plusieurs jours, les deux pays se renvoient la balle des responsabilités par médias et réseaux sociaux interposés. Robert Ménard est-il en train de passer maître dans l’art de suivre le sens du vent ? Après avoir inondé Éric Zemmour de compliments ces dernières semaines, le maire de Béziers a annoncé ce week-end son soutien à Marine Le Pen. Enfin, pas tout à fait : pas vraiment convaincu des chances de réussite de la candidate du Rassemblement national, Robert Ménard s’est trouvé une solution de rechange, au cas où : Éric Ciotti.