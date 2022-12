19h30 Médias – Victoire du Maroc : des scènes de liesse à travers le monde entier

Le Maroc a déjoué tous les pronostics mardi soir en l’emportant face à l’un des grands favoris du mondial de football, l’Espagne. Une victoire historique après une performance aux tirs au but. En Espagne, l’ambiance était morose ce mercredi matin. Difficile pour le pays d’encaisser une élimination en huitièmes de finale. Au Maroc en revanche, c’est l’hystérie collective depuis 24h. Pour la première fois de l’Histoire, le Maroc accède à un quart de finale en coupe du monde. Forcément, dans les rues et dans les médias, c’est l’euphorie. Pour fêter leur victoire historique sur l’Espagne et leur qualification pour les quarts de finale, une première, les supporters marocains étaient dans les rues mardi soir. Au Maroc, bien sûr, au Qatar, mais aussi au Canada, en Belgique, en Espagne et en France. Forcément, sur CNEWS, ça agace. Après les grandes manifestations dans le pays, le régime chinois a décidé un virage à 180 degrés. Après trois ans de politique 0 Covid aux frontières de l’absurde, le gouvernement chinois a décidé d’assouplir certaines règles en vigueur. La majorité est à la peine à l’Assemblée nationale. Pour espérer faire voter ses projets de loi et grapiller des élus, la Macronie a les yeux tournés vers Les Républicains. Certains membres LR pourraient être tenté de quitter le navire en cas de victoire d’Éric Ciotti à la tête du parti. Emmanuel Macron a fait savoir qu’il souhaitait « donner des garanties de sécurité à la Russie en cas de négociations de paix ». La phrase, reprise par les médias russes, est arrivée jusqu’aux Ukrainiens, qui ne l’ont pas exactement appréciée. Emmanuel Macron est accusé de faire preuve d’une trop grande ouverture vis-à-vis de Moscou. Après le Conseil des ministres ce mercredi matin, la presse espéraient un Mea Culpa du gouvernement après les déclarations largement anxiogènes des derniers jours sur les coupures d’électricité. Raté.