19h30 Médias – Viol à Courbevoie : l’antisémitisme, un vieux démon de la gauche ?

L’émotion est encore immense après le viol et l’agression antisémite d’une jeune fille de 12 ans à Courbevoie. Un fait divers qui percute la campagne des législatives de plein fouet et fait la Une de toutes les chaînes d’info. Sandrine Rousseau assure que l’union des gauches n’est pas antisémite malgré la présence de LFI dans ses rangs. Comment en est-on arrivé à ce que la question antisémite prenne une telle place dans une campagne législative ? En froid avec Emmanuel Macron depuis son annonce de la dissolution de l’Assemblée nationale, le Premier ministre multiplie les déplacements. Le temps de cette courte campagne est précieux car Gabriel Attal veut convaincre qu’il ne faut pas prêter le flanc au défaitisme. Jean-Luc Mélenchon ne fait pas l’unanimité dans cette nouvelle alliance de gauche. Le socialiste Olivier Faure a donc fait une contre-proposition. Valérie Rabault, Carole Delga ou bien Boris Vallaud ? Qui sera le Premier ministre de la gauche en cas de victoire ? Jordan Bardella, président du RN et Éric Ciotti, à l'origine d'une "coalition" entre la droite et le RN aux législatives, apparaissent pour le première fois côte à côte depuis l'annonce de leur alliance, à l'occasion d'un grand oral devant les patrons à Paris.

