19h30 Médias – Viol d’une enfant juive à Courbevoie : l’antisémitisme au cœur des législatives

Les réactions politiques se multiplient après la mise en examen de deux adolescents pour le viol et les violences à caractère antisémite commis sur une jeune fille de confession juive âgée de 12 ans, samedi à Courbevoie. Marine Le Pen en a fait un argument de campagne. Jean-Luc Mélenchon, qui avait qualifié de résiduel l’antisémitisme en France, appelle à ce « qu'on ne transforme pas ce crime ni la souffrance qu'il engendre en spectacle médiatique ». Il avait dit la semaine dernière qu’il ne ferait pas campagne pour les législatives. Mais c’est visiblement plus fort que lui. Et le président semble prêt à tout pour grapiller des voix à l’extrême droite, même au reniement et aux déclarations outrancières. En déplacement sur l'île de Sein pour les commémorations de l'Appel du 18-Juin, le président de la République a vivement critiqué le programme du Nouveau Front populaire. Moins de deux semaines avant le premier tour des élections législatives, Emmanuel Macron juge « ubuesque » cette proposition de l’union de la gauche. Alors dans son programme, il n’est pas question de changement de sexe comme l’affirme le président, mais plutôt d’« autoriser le changement d’état-civil libre et gratuit devant un officier d’état civil ». C’est une revendication de longue date des associations LGBT visant à simplifier les démarches. Une position qui a fait polémique à gauche, mais qui a été défendue par l'Élysée. Des propos qui sont cependant à rebours de sa position pendant la dernière campagne présidentielle. Alors pourquoi un tel revirement sur une question aussi sensible ? Depuis hier, on assiste à de nombreuses réactions outrées face à la rhétorique anti-trans du président. La gauche évoque des propos transphobes dans le sillage de ceux de l’extrême droite. Alors Emmanuel Macron a-t-il gagné des voix à l’extrême droite ces dernières 24 heures... Mais combien en a-t-il perdu à gauche ? Il y a une semaine cette question paraissait incongrue et pourtant : face à un RN surpuissant et à une majorité présidentielle en perte de vitesse, la dynamique pourrait profiter à cette nouvelle alliance de gauche. Le camp d’Emmanuel Macron reste toujours 10 points derrière l’union des gauches et 15 points derrière le Rassemblement National. Jordan Bardella a donc carrément écarté la majorité présidentielle de la course. Son nouvel adversaire, c’est le Nouveau Front Populaire. Et ça, Emmanuel Macron ne l’avait clairement pas vu venir. Dans toute la majorité depuis quelques jours, c’est donc opération haro sur l’union des gauches.

