19h30 Médias – Violences policières : Emmanuel Macron et Gérald Darmanin dans la tourmente

Samedi, beaucoup de monde s’est déplacé dans les rues de Paris et de plusieurs grandes villes françaises pour protester contre les violences policières et la mise en place de l’article 24 de la loi Sécurité Globale. Les manifestations se sont déroulées dans le calme, jusqu’à l’escalade des tensions en toute fin de cortège, notamment à Paris où plusieurs policiers ont été pris à parti puis lynchés par des manifestants. Un photographe de l’AFP a également été blessé au visage après un coup de matraque. Les images des affrontements pendant la manifestation à Paris font écho à celles dévoilées par Loopsider en début de semaine. Le média a ensuite publié d’autres images de l’interpellation de Michel Zeclerc, filmée depuis l’extérieur de son studio d’enregistrement. On y voit les policiers continuer à frapper le producteur à de nombreuses reprises alors qu’il est à terre. Face à la multiplication de ces images, l’article 24 va-t-il être abandonné ? Du côté de l’Elysée, on préfère serrer la vis et « réécrire » totalement l’article plutôt que de le passer à la trappe. Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, était quant à lui auditionné devant l'Assemblée nationale cet après-midi. L’Allemagne continue de se débattre contre le Covid. Le pays, qui faisait office de modèle à suivre pendant le premier confinement peine à enrayer la seconde vague de l’épidémie. En Allemagne, le nombre de nouveaux cas par jour dépasse désormais celui de la France. France qui devient, à son tour, le modèle à suivre. Côté Etats-Unis enfin, Joe Biden fait la Une ce lundi, mais pas pour ses projets présidentiels : le futur locataire de la Maison-Blanche s’est cassé le pied en jouant avec son chien ce week-end. Heureusement, il peut compter sur une équipe jeune et en pleine forme pour diriger le pays : Joe Biden vient de nommer une équipe de communication 100% féminine – une première dans le pays – dont la moyenne d’âge se situe à 40 ans.