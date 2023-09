19h30 Médias : visite de Charles III, des enjeux primordiaux ?

Le roi Charles III et la reine Camilla sont arrivés en France aux alentours de 14 heures, à l’aéroport d’Orly, accueillis par Elisabeth Borne. Ils débutent une visite d’Etat qui devrait durer trois jours, largement commentée par les chaînes d’information durant la journée. Un petit tour devant l’Arc de Triomphe, avant de remonter les Champs-Elysées au sein d’une Bentley. Puis Emmanuel Macron et Charles III ont, ensemble, ravivé la flamme du Soldat inconnu. Direction un peu plus tard Versailles, où un dîner d’Etat aura lieu. Si certains journaux en font leurs gros titres, d’autres médias eux s’interrogent sur l’utilité de cette rencontre. Outre-Manche, le sujet ne semble en tout cas pas être primordial. Face à l’inflation qui frappe la France ces dernières semaines, et au prix de l’essence qui grimpe en flèche, Elisabeth Borne a tenté de trouver une solution en annonçant revoir la loi sur la vente à perte. Finalement un fiasco, puisque la majorité des distributeurs ne l’entendent pas de cette oreille. Ils étaient d’ailleurs auditionnés dans la matinée à l’Assemblée nationale, et trois d’entre eux ont clairement fait savoir que la loi qui devrait être votée en octobre prochain à ce sujet ne servirait à rien. Un nouvel échec pour le gouvernement, et notamment pour Bruno Le Maire, ministre de l’Economie. Alors que le sujet brûlant du harcèlement scolaire semble faire partie des priorités du gouvernement, ces derniers jours, une élève âgée de 14 ans, en transition de genre a reçu un message particulièrement violent. Des mots haineux de la part d’un autre collégien, qui l’incitait à se suicider. L’auteur du message a finalement reconnu les faits durant une garde à vue. Une méthode plus ferme dénoncée par certains, mais que le gouvernement assume dans sa lutte contre le harcèlement. Gabriel Attal souhaite que la peur change de camp. Ce mardi, Volodymyr Zelensky s’est exprimé pour la première fois à la tribune de l’Assemblée générale de l’ONU. Un discours prononcé notamment face au représentant russe de l’ONU. Devant une belle ovation, le président ukrainien a appelé à l’unité de la communauté internationale face à la Russie. Un combat qui pour lui, devrait concerner chacun, c’est pourquoi le chef d’Etat aimerait également convaincre les pays dits du Sud comme le Brésil. Emmanuel Macron, qui accueille aujourd’hui Charles III en France n’était pas présent, suppléé par la ministre des Affaires Etrangères, Catherine Colonna.