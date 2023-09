19h30 Médias - Visite de Charles III en France : pas de temps pour une pause pipi

Depuis mercredi après-midi, le roi Charles III est arrivé en France dans le cadre d’une visite d’Etat, accompagné de sa femme, la reine consort Camilla. Un premier jour marqué par un recueillement devant la tombe du Soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe, puis un dîner d’Etat à Versailles, autour de nombreux invités de marque. Parmi eux, Hugh Grant et Mick Jagger. Ce jeudi, Charles III a débuté sa journée avec un détour par le Sénat où députés et sénateurs étaient mélangés dans l’hémicycle pour l’occasion, puis un détour par Saint-Denis, Notre-Dame ou encore le Musée d’Histoire Naturelle. Le couple royal a ensuite rendu une visite aux joueurs du Paris Saint-Germain, et Camilla s’est prêtée à une partie de ping-pong avec Brigitte Macron. En début de semaine, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, Marcelino, a présenté sa démission auprès de la direction du club phocéen. Une décision surprenante qui intervient après seulement cinq journées de Ligue 1 disputées. Le président de l’OM, Pablo Longoria, s’est lui mis en retrait de la direction du club après des menaces de mort qui auraient été émises à son encontre par certains supporters. La faute peut-être à un homme, Rachid Zeroual, patron d’un groupe de supporter de l’Olympique de Marseille, qui se vantait dans le Monde d’avoir fait démissionner plusieurs présidents du club. La tension est donc maximale au coeur de la cité phocéenne. Le 6 septembre 2023, un missile venait frapper de plein fouet un marché de la ville de Kostiantyvnika, en Ukraine. Des images choquantes qui avaient rapidement fait le tour du monde, et qui avaient amené Volodymyr Zelensky à dénoncer un bombardement russe. Pourtant, il pourrait finalement s’agir d’une défaillance d’un missile anti-aérien ukrainien, comme le démontre le New York Times. Sur la vidéo, plusieurs éléments montrent que ce missile provient du nord-ouest, et pas de l’est, d’où sont souvent tirés les missiles russes.