19h30 Médias : Vladimir Poutine ordonne la mobilisation de 300 000 soldats réservistes

Après la contre-offensive réussie de l’armée ukrainienne, la réponse de Vladimir Poutine est tombée. Dans une allocution ce mercredi, le dirigeant russe a annoncé la mobilisation de 300 000 réservistes russes et réitéré ses menaces à l’encontre de l’Occident. Après la prise de parole de Vladimir Poutine, le président russe Volodymyr Zelensky a dit « ne pas croire » aux menaces nucléaires proférées par le dirigeant russe. En revanche, les observateurs s’inquiètent de la possibilité de voir la Russie organiser des référendums dans certaines régions d’Ukraine. Emmanuel Macron s’exprimait à la tribune des Nations Unies mardi soir. Un discours remarqué et offensif contre la Russie et les pays dits « non-alignés » qui ne prennent pas position dans le conflit en Ukraine. Avec la multiplication des affaires de violences sexuelles et sexistes à gauche, le grand public a appris l’existence de « cellules » et de « commissions » internes aux partis politiques français. Sans tout à fait comprendre leur fonctionnement, ni leur réelle utilité. Les affaires Adrien Quatennens et Julien Bayou, accusés de violences envers des femmes, sont compliquées à gérer pour la NUPES. Elles sont tout aussi compliquées à commenter pour la majorité, laquelle évite le sujet, peut-être parce qu’elle a encore en tête les affaires Damien Abad et Gérald Darmanin. Chez Renaissance, Elisabeth Borne n’est pas qu’une Première ministre, c’est une véritable rock star. La majorité lui a même trouvé un surnom : Queen B.