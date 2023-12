19h30 Médias – Vote de la loi immigration : la majorité en crise

Mardi soir, l’Assemblée nationale a voté le texte immigration porté par Gérald Darmanin, mais son histoire est loin d’être terminée. Si la gauche crie au scandale, l’extrême droite jubile et la droite savoure son rôle, la majorité, elle, plonge en pleine crise. Au total, 59 députés de la majorité n’ont pas voté pour le texte, 32 se sont abstenus et 27 ont voté contre. Le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, a annoncé sa démission, lui qui protestait contre la suppression de l’Aide Médicale d’Etat. D’autres démissions seraient dans les tuyaux, ce qui jette un épais flou sur l’avenir de la majorité. C’est à 23h21 mardi soir que l’Assemblée nationale a adopté le texte immigration porté par Gérald Darmanin, après une journée survoltée dans l’hémicycle et sous les huées de la gauche. Julien Bellver retrace le fil de la journée. Emmanuel Macron s’était engagé à ne pas tenir compte des voix du RN pour faire voter la loi immigration. Après l’adoption du texte mardi soir, saluée par Marine Le Pen qui y voit une « victoire idéologique du RN », l’exécutif assure que l’extrême droite n’a eu aucune influence sur le résultat du vote. Dans les faits, c’est un peu plus confus.