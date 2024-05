19h30 Médias : vus de l’étranger, les JO de Paris 2024 passionnent

A moins de 100 jours de l’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, on est très loin de l’effervescence attendue en France. Entre la pollution de la Seine, le prix des hôtels et les craintes autour de la sécurité, le contexte n’est pas très réjouissant. Mais vu de l’étranger, c’est toute autre chose : le passage des 100 jours a été célébré dignement, les reporters du monde entier viennent se poster devant la Seine et un correspondant de NBC News a même osé la baignade, bien que loin de la capitale. A croire que le monde entier est plus impatient que les Français pour ces Jeux Olympiques, une théorie confirmée lorsque les journalistes étrangers interrogent les Parisiens sur la grande échéance.

