19h30 Médias : y-a-t-il vraiment plus d’homophobie en banlieue ?

L’agression d’un jeune homme à Montgeron relance le débat sur le sujet délicat de l’homophobie dans les banlieues. Mardi, la chaîne CNEWS a consacré pas moins de deux heures d’antenne à la question avec en plateau des chroniqueurs convaincus que l’homophobie est un problème de banlieue. Un constat nuancé par les associations de terrain. Qui a raison ? Du discours d’Emmanuel Macron sur l’avenir de la France, on retiendra surtout cette phrase selon laquelle les Français travailleraient moins que les autres. Dans les faits, qu’en est-il ? À gauche, on affirme chiffres à l’appui que c’est faux, archi faux. Sur les plateaux télé, l’ambiance est à la confusion : on affirme tout et son contraire avec des données qui veulent tout et rien dire. On fait le point. De ce discours, les commentateurs et l’opposition ont retenu autre chose : Emmanuel Macron est en campagne, ça ne fait plus le moindre doute. Le président s’attendait à ces conclusions, il a donc envoyé tous ses porte-paroles et ses ministres pour défendre son « plan 2030 ». Tous y sont allés plein de convictions, y compris Olivier Véran qui a peut-être un peu forcé le trait. Maintenant qu’il a accepté de passer par la case Congrès, Xavier Bertrand va devoir convaincre des militants pas franchement acquis à sa cause. Le candidat a promis 3 à 4 déplacements par semaine pour tenter de les séduire. Alors que les pro-Zemmour draguent le président par intérim du Rassemblement national, Jordan Bardella, on sent qu’au sein du parti l’idée d’une alliance n’est plus si saugrenue. Chez les Insoumis, on est ponctuel, peut-être un peu trop : si on arrive un peu trop en avance pour une conférence de presse, on s’expose au risque d’être entendu alors qu’on espérait se faire discret.