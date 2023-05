19h30 Médias : Yannick Morez, symbole de démocratie après sa démission de la mairie de Saint-Brévin-les-Pins

Yannick Morez a démissionné de ses fonctions de maire de Saint-Brévin-les-Pins après les menaces dont il a fait l’objet et un incendie criminel de son domicile survenu en mars dernier. Il faisait face à de vives oppositions d’extrême-droite dans le contexte d’un projet de centre d’accueil de demandeurs d’asile. Yannick Morez a déclaré s’être senti abandonné par l’Etat suite à ses appels à l’aide. A l’Assemblée nationale, le député socialiste Jérôme Guedj a fait applaudir l’ancien maire mais les députés RN sont restés assis. Yannick Morez est devenu un symbole de la démocratie acclamé jusqu’au Parlement Européen. Les médias, quant à eux, déplorent la passivité du gouvernement sur ce sujet. Le précédent établi par cette affaire demeure inquiétant. Ce jeudi 11 mai dans la nuit, l’Assemblée nationale a voté une proposition de loi rendant obligatoire le drapeau européen sur le fronton des mairies pour les communes de plus de 1500 habitants, soit 70% des communes. Le débat était très tendu, notamment en raison de l’opposition de la France Insoumise, des communistes et du Rassemblement national, hostiles à l’Union européenne. Un autre amendement a été adopté : l’affichage obligatoire du portrait présidentiel dans toutes les mairies. Derrière cette loi symbolique se cache une arrière-pensée politique. La proposition de loi doit encore passer par le Sénat où les Républicains, qui ont voté contre à l’Assemblée, sont majoritaires. L’ancien président et candidat républicain Donald Trump était invité ce mardi 9 mai par CNN pour parler avec ses électeurs. C’est la première fois depuis 2016 qu’il accorde ce genre d’interview sur CNN. Cette émission de 70 minutes suscite de nombreuses critiques : interrogé sur sa condamnation à 5 millions de dollars pour agression sexuelle sur une ancienne journaliste, Donald Trump diffame sa victime pendant de longues minutes. Devant un public conquis, il n’a pas exprimé de soutien à l’Ukraine mais plutôt à sa propre candidature pour le Prix Nobel de la Paix en 2025. La presse américaine qualifie sa prestation de “désastre” et dénonce un tapis rouge déroulé à Donald Trump, une opinion défendue par Alexandra Ocasio-Cortez. Ce retour médiatique est néanmoins un succès puisqu’il décolle dans les sondages. Pour faire oublier la réforme des retraites, la nouvelle bataille d’Emmanuel Macron est la réindustrialisation. Il a dévoilé son plan pour réindustrialiser le pays ce jeudi 11 mai dans la salle des fêtes de l’Elysée. Ce sujet est stratégique pour le gouvernement car il permet de fédérer les oppositions.