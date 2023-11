19h30 Médias : Yassine Belattar, nouveau conseiller d’Emmanuel Macron ?

L’absence d’Emmanuel Macron lors de la marche contre l’antisémitisme à Paris a particulièrement fait débat ces derniers jours. De nombreuses critiques ont sans trop de surprises émané de la part de participants et de dirigeants politiques. Le chef d’Etat a profité d’une question lors de son déplacement en Suisse pour faire une mise au point. Et ce alors que l’humoriste controversé Yassine Belattar a été reçu par les conseillers d’Emmanuel Macron ces derniers jours, afin d’exprimer son avis sur l’opportunité d’une présence présidentielle à cette marche. De nombreux médias, eux, s’interrogent, et sur Cnews, cela n’est pas passé. L’extrême-droite, elle, n’en revient tout simplement pas. L’humoriste souhaite lui enfiler le rôle de relayeur d’opinion auprès du président, et ce n’est pas la première fois que l’homme se rendait à l’Elysée, déjà aperçu en 2018. Selon L’Express, Yassine Belattar serait un bon capteur de l’opinion dans les banlieues. L’opération terrestre d’envergure de l’armée israélienne continue à Gaza. Avec en son cœur, l’hôpital Al-Shifa, plus grand établissement hospitalier de l’enclave. C’est au sein de ce centre, selon Tsahal, que le Hamas y aurait installé un centre de commandement. La nuit dernière, une toute nouvelle incursion des soldats de l’Etat hébreu a été menée, ce qui inquiète certaines organisations internationales. La bataille d’images et de paroles fait toujours rage alors que l’armée israélienne affirme protéger les civils. Un lieutenant-colonel de l’armée israélienne s’est lui mis en scène au cœur de l’hôpital dans une vidéo de sept minutes, et explique la découverte d’armes de soldats du Hamas, ou encore un ordinateur qui contiendrait des photos des otages. Le ministère de la santé de Gaza dément. Depuis son retour de son controversé voyage en Polynésie, Anne Hidalgo subit les foudres de l’opposition. Le Conseil de Paris qui se tenait ce mercredi n’a tourné presque exclusivement que sur ce brûlant sujet et les dépenses associées. Outre-Manche, le Times a même consacré quelques lignes au sujet. Le groupe de la maire du 7ème arrondissement, Rachida Dati, sa principale opposante, n’a pas fait long feu au Conseil de Paris. Pendant ce temps-là, la maire de Paris tente de passer à autre chose en s’attaquant entre autres aux SUV, en vain. Dans le Com 2027 du soir, la non-présence d’Eric Ciotti, chef des Républicains, ce vendredi lors de la deuxième édition des Rencontres de Saint-Denis ne passe pas auprès d’Emmanuel Macron. La grande rencontre des chefs de partis censés réfléchir ensemble à des réformes institutionnelles. Et ce alors que LFI, le PS ne seront également pas de la partie. Dans le reste de l’actualité politique, Paris-Match publie a publié ce jeudi matin une interview de Brigitte Macron par Catherine Nay, grande confidente des Premières dames, dans laquelle certaines informations exclusives nous permettraient de mieux comprendre le couple présidentiel.