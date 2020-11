19h30 Médias : Yoko Ono, Clint Eastwood, Bernard Tapie annoncés morts par erreur après un "bug" chez Rfi

En savoir plus sur Yann Barthes

La France commence-t-elle à voir le bout du tunnel de la deuxième vague de coronavirus ? Dans la presse ce week-end, le ministre de la Santé Olivier Véran s’est montré optimiste, et il n’est pas le seul. Si les contaminations ont fortement chuté ces dix derniers jours, les spécialistes appellent à ne pas crier victoire trop vite. Ce week-end, Nicolas Sarkozy et Edwy Plenel se sont affrontés par interview interposées sur BFMTV. Pour l’ancien président, le revirement de Ziad Takieddine fait s’effondrer le dossier judiciaire d'un possible financement occulte de sa campagne électorale. Pour le patron de Mediapart, c’est tout le contraire. La boulette du jour est signée Rfi. Sur son site web, la radio a annoncé les morts en cascade de nombreuses personnalités ce lundi : Yoko Ono, Laurent Fabius, Clint Eastwood et même Bernard Tapie. Un « bug » rapidement corrigé par la radio, qui a présenté ses excuses. Le cessez-le-feu entre l’Arménie et l’Azerbaidjan est perçu comme une « capitulation » et une « trahison » par de nombreux Arméniens, qui doivent désormais abandonner la région du Haut-Karabagh. Depuis plusieurs jours, ses habitants fuient massivement vers l’Arménie. Lueur d’espoir ce week-end sur le plan de l’élection américaine : l’espace d’un tweet, Donald Trump a semblé reconnaitre sa défaite face à Joe Biden. L’espace d’un tweet seulement. Pendant ce temps, un autre président américain fait sa tournée promo : Barack Obama. L’ex locataire de la Maison-Blanche publie ses mémoires, récit de ses huit ans passés au pouvoir.