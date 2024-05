1er mai festif pour le RN à Perpignan

Après des années passées à se réunir devant la statue de Jeanne d’Arc, l’Etat major du Rassemblement national a changé de programme pour le 1er mai. Le part de Marine Le Pen organise désormais un grand meeting, qui se tenait cette année à Perpignan, fief de Louis Alliot. Les militants sont arrivés en force dans la plus grande ville de France détenue par le RN, avec tout de même quelques opposants présents sur place. En revanche, le numéro 3 de la liste pour les européennes Fabrice Leggeri était absent : sous le feu des projecteurs, l’ancien directeur de Frontex est accusé par des associations d’avoir refoulé des bateaux de migrants et les avoir livrés aux garde-côtes libyens. Ce qui ne semble pas déranger qui que ce soit au sein de son parti.

