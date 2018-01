20 H Medias : La couverture de Marianne choque les féministes

Les couvertures chocs nouveau sport national des hebdos français, après l’Obs et sa couverture sur les migrants, Valeurs Actuelles et sa couverture sur les bien-pensants et maintenant Marianne et sa couverture sur les hommes sur la libération de la parole … des hommes. Une publication à contre-courant de l’actualité qui a énormement fait réagir les réseaux sociaux et fait bondir les féministes tant elle parait déconnécté de la réalité.