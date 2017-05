Retour en 2002 : quand la montée du FN provoquait l'insurrection  

2002, c'était l'année où Emmanuel Macron faisait son entrée à l'ENA, et Marion Maréchal Le Pen... en classe de 5ème. C'était aussi l'année où le Front National accédait au second tour des Présidentielles. 15 ans plus tard, le parti d'extrême-droite est de nouveau sur le devant de la scène politique, plus proche du pouvoir que jamais. Camille revient sur l'année où la menace Le Pen faisait descendre la France dans la rue.