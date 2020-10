2022, c’est déjà demain : à quoi va ressembler la campagne présidentielle en temps de Covid ?

En savoir plus sur Yann Barthes

2022, c’est déjà demain, mais ce sera sans François Baroin. Le ténor de la droite, pressenti par une partie des Républicains pour prendre le leadership, a fait savoir qu’il ne serait pas candidat. Mais à quoi va ressembler cette campagne présidentielle en temps de Covid-19 ? C’est Jean-Luc Mélenchon le premier qui a pose la question. Comment donner l’impression d’une campagne qui cartonne quand les meetings sont à moitié vides pour cause de distanciations sociales ? A J-562 de l’élection présidentielle, les instituts de sondage tournent déjà à plein régime. Et ça fait plaisir à certains, qui ont peut-être oublié que la dernière fois, les sondages avaient eu tout faux. Nicolas Sarkozy, plébiscité dans les sondages, avait terminé 3e de la primaire de la droite et du centre. François Hollande n’a jamais pu se représenter – une première dans la Ve République – et à gauche tous les favoris ont été relayés derrière l’outsider Benoît Hamon. Le clash politique de la semaine a opposé les écologistes au gouvernement. Les premiers, farouchement opposés aux néonicotinoides – un pesticide aussi appelé « tueur d’abeille » - ont déchanté lorsque le gouvernement a finalement décidé d’autoriser leur utilisation.