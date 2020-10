2022, c’est déjà demain : Anne Hidalgo se prépare-t-elle discrètement pour 2022 ?

En savoir plus sur Yann Barthes

J-539 avant le premier tour de l’élection présidentielle. On commence le debrief de la semaine par une main qui n’est pas restée tendue bien longtemps : celle de Marine Le Pen à son ancien possible futur-Premier ministre Nicolas Dupont-Aignan. Le conseil de la semaine est signé François Hollande et il a (un peu) surpris. L’ancien président de la République a déconseillé aux apprentis-candidats de participer à des primaires. On se souvient pourtant que c’est grâce à ces mêmes primaires qu’il avait pu être désigné comme candidat de la gauche et l’emporter en 2012. L’occasion de faire un petit point sur l’historique des primaires en politique, et de leurs ratés. Doucement, mais surement, Anne Hidalgo passe du « surtout pas candidate » à « faut voir ». La maire de Paris se sent-elle prête à se lancer dans la course à l’Elysée ? Il y a en tout cas des détails qui ne trompent personne, encore moins Salhia Brakhlia.