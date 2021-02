2022, c’est déjà demain: Arnaud Montebourg candidat de crédible ou simple soutien ?

En savoir plus sur Yann Barthes

J-427 avant le premier tour de l’élection présidentielle et ça s’active chez les politiques. Le patron du Parti socialiste, Olivier Faure, est lucide sur ses chances en 2022, Yannick Jadot tourne autour du pot pour ne PAS dire qu’il est candidat, tout comme Ségolène Royal qu’on sent bien partie pour tenter de prendre sa revanche. Cette semaine s’est ouvert le « Beauvau de la Sécurité », une grande concertation nationale qui doit permettre de réformer les forces de l’ordre et de répondre au malaise dans leurs rangs. Sauf que quand on se plonge dans les archives, on a l’impression que ce malaise ne date pas d’hier : tous les présidents ont d’ailleurs dû faire face à des manifestations des forces de l’ordre. Dans son infographie stratégie du vendredi, Salhia Brakhlia décrypte le plan d’Arnaud Montebourg pour 2022. On sent bien que l’ancien ministre est tenté par l’idée d’une candidature même s’il l’assure : s’il revient, c’est avant tout pour la France, certainement pas pour lui-même. Pour préparer le terrain à une éventuelle campagne, Arnaud Montebourg a commencé par écrire un livre, « L’Engagement », de façon à rassembler des forces autour de lui. Depuis, il est passé à l’étape suivante : les déplacements un peu partout en France, pour voir comment sa candidature est reçue. Et c’est pas gagné.