2022, c’est déjà demain : avant Manuel Valls, petit historique des « come-back » en politique

À J-378 avant le premier tour de l’élection présidentielle, Xavier Bertrand a enfin officialisé sa candidature. Ce n’est pas vraiment une surprise, mais maintenant, c’est dit ! Les personnalités politiques ont donc pu réagir, officiellement, à l’annonce. Dans le reste de l’actu de la semaine : on a déjà trouvé le candidat du futur pour 2022, Nicolas Dupont-Aignan. Anne Hidalgo attaque la présidentielle comme si c’était un gros gâteau au chocolat, Jean Lassalle ne nous aura fait rêver que très peu de temps et Valérie Pécresse choisit mal ses métaphores. Comment convaincre les Français que les politiques ont une parole ? Compliqué quand en 2018, Manuel Valls disait adieu à la politique française pour son pendant espagnol… pour finalement revenir sur le devant de la scène en 2021, comme si de rien n’était. Manuel Valls n’est toutefois pas la premier à tenter un come-back en politique, c’est même une tradition dans le métier. Avec plus ou moins de succès.