2022, c’est déjà demain: comment Xavier Bertrand espère s’imposer pour 2022 ?

En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les vendredis, Salhia Brakhlia fait le point sur l’actualité politique. Cette semaine, on commence par un obligatoire retour dans le passé pour revenir sur l’élection de Valérie Giscard d’Estaing, disparu ce 2 décembre. L’ancien président, décédé à l’âge de 94 ans, a dirigé la France de 1974 à 1981, une toute autre époque. Retour en 2020 à J-490 de la prochaine élection présidentielle. Ça parait loin et pourtant, on y est : la campagne a déjà bien démarrée pour les aspirants à l’Elysée. Arnaud Montebourg a continué a filé les métaphores cette semaine, mais honnêtement on n’y comprend plus grand-chose. François Ruffin a pris 1000 détours pour ne pas dire s’il soutiendra Jean-Luc Mélenchon en 2022 et Nicolas Dupont-Aignan a décidément tout piqué aux équipes de Quotidien. Cette semaine, grosse turbulence au sommet de l’Etat qui traverse une crise politique majeure à cause de l’article 24 de la loi Sécurité Globale. Après des jours de polémique, Emmanuel Macron a finalement tapé du poing sur la table cette semaine, mais pour quel résultat ? La campagne 2022, il y en a un qui l’a déjà bien en tête depuis un moment: Xavier Bertrand. Le président des Hauts-de-France n’a pas vraiment fait de secret sur ses intentions, mais comment compte-t-il s’imposer dans son propre camp ? Salhia Brakhlia est allée enquêter.