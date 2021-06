2022, c’est déjà demain : Emmanuel Macron devra-t-il remanier son gouvernement après les régionales ?

J-294 avant le premier tour de l’élection présidentielle. Cette semaine, Nicolas Dupont-Aignan a tenté de clasher McFly et Carlito, mais gare au retour de bâton. Ce week-end a lieu le premier tour des élections régionales et départementales. Dans plusieurs régions, le RN est bien placé pour l’emporter, ce qui pose une question dans les médias : y aura-t-il un front républicain contre l’extrême droite ? Pour certains, le front républicain est mort, dépassé quand pour d’autres, il est encore indispensable pour faire barrage aux extrêmes. En 2002, le front républicain fonctionne à bloc pour empêcher Jean-Marie Le Pen d’accéder à l’Élysée. En 2017, face au duel Macron/Le Pen fille, Jean-Luc Mélenchon fracture le front républicain en refusant de donner une consigne de vote pour le second tour à ses électeurs. À droite, ce n’est pas vraiment nouveau : il existe depuis des années une porosité entre élus de droite et d’extrême-droite. En 2021, deux des candidats RN susceptibles de remporter une région, Thierry Mariani et Sébastien Chenu sont d’anciens membres de l’UMP. Emmanuel Macron devra-t-il remanier son gouvernement en fonction des résultats du scrutin ? Plusieurs de ses ministres se sont engagés dans la course aux régionales, mais LREM n’est pas vraiment donné favori. Revaloriser l’allocation adulte handicapé faisait partie des promesses d’Emmanuel Macron en 2017. Deux ans plus tard, en 2019, l’allocation est augmentée mais reste sous le seuil de pauvreté. Problème : elle diminue si la personne bénéficiaire est en couple. Elle est même supprimée en totalité au-delà d’un certain niveau de revenus pour le conjoint ou la conjointe. Cette semaine à l’Assemblée, toute l’opposition de droite et de gauche s’est liguée pour essayer de changer la loi et « déconjugaliser » l’allocation. Sans succès.