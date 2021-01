2022, c’est déjà demain: Emmanuel Macron veut-il utiliser Marion Maréchal-Le Pen à son avantage ?

En savoir plus sur Yann Barthes

On est en 2021 depuis peu, mais pour eux on est déjà en 2022. Celle qui laisse planer le doute sur une éventuelle candidature à l’élection présidentielle a-t-elle commencé à se placer, doucement mais sûrement, dans ses traditionnels vœux pour la nouvelle année ? Si d’ordinaire Valérie Pécresse ne s’adresse qu’aux habitants de sa région, elle s’est autorisée à ratisser un peu plus large cette année. Il y en a un autre qui se fait désirer : Xavier Bertrand. Si le suspense est toutefois assez faible, l’élu de la région Hauts-de-France n’a pas encore annoncé officiellement sa candidature en 2022. On est peut-être que le 8 janvier, mais 2021 est déjà une année historique : depuis le 1er jour de cette nouvelle année, les Britanniques sont sortis de l’Union européenne, un retrait qui risque d’avoir des conséquences en 2022. Pendant les vacances de Noël, une info révélée par Le Monde a beaucoup fait réagir : celle du déjeuner organisé par Bruno Roger-Petit, conseiller d’Emmanuel Macron, avec Marion Maréchal-Le Pen. Et ça, ça ne passe pas vraiment. Salhia Brakhlia a cherché à comprendre le pourquoi de ce déjeuner et à savoir si Emmanuel Macron avait des plans pour la nièce de Marine Le Pen en 2022.