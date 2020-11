2022, c’est déjà demain : Jean Castex n'est-il que de passage ?

En savoir plus sur Yann Barthes

L’élection américaine inspire les politiques français. A commencer par Marine Le Pen qui a profité d’une question sur le vote outre-Atlantique pour lancer un avertissement aux médias français pour 2022. On profite de cette élection américaine pour remonter le fil des relations entre les présidents français et leurs homologues américains. De Nixon et Pompidou à Emmanuel Macron et Donald Trump, en passant par Nicolas Sarkozy et George Bush, puis Nicolas Sarkozy et Barack Obama. A 17 mois de l’élection présidentielle, française cette fois, un sujet va plus que jamais marquer le scrutin : la lutte contre le terrorisme. Depuis quelques semaines, les mots « Islamisme », « islam radical » ou « islam politique » sont devenus le quotidien des chaînes d’info. Mais à l’origine, qui les a utilisés en premier ? L’autre sujet qui va compter en 2022, c’est bien sûr la crise sanitaire mondiale et sa gestion française. L’homme en première ligne, Jean Castex, a bien du mal à s’affirmer. La cote de popularité du Premier ministre continue sa dégringolade et fait craindre une défaite au camp Macron en 2022.