2022, c’est déjà demain : la bromance Philippe de Villiers – Emmanuel Macron, c’est fini

J-343 avant le premier tour de l’élection présidentielle. Comme tous les vendredis, Salhia Brakhlia fait le point sur toutes les actus politiques de la semaine. À commencer par l’ambition de François Bayrou, les citations de Xavier Bertrand, en passant par les complications de Yannick Jadot ou encore la tentative de Marine Le Pen pour gratter des followers. Cette semaine, le gouvernement a présenté son grand projet de loi anti-terrorisme. Un projet qui vise, entre autres, à recourir aux algorithmes pour tenter de détecter les personnes radicalisées. Présenté à peine quelques jours après l’attentat de Rambouillet, le projet de loi a suscité beaucoup de réactions parmi la classe politique. Et en ce moment dans les discours, deux mots tournent en boucle : immigration et terrorisme. La bromance entre Philippe de Villiers et Emmanuel Macron, c’est fini. Après la charge du fondateur du Puy du Fou dans son dernier livre, pas sûr qu’on reverra les deux hommes rire aux éclats ensemble.