2022, c’est déjà demain : la France est-elle prête à élire une présidente ?

C’est officiel, Jean-Luc Mélenchon sera bien candidat à l’élection présidentielle de 2022. Ça faisait des mois que le chef des Insoumis laissait planer un (léger) doute sur sa participation. Après l’annonce de sa candidature, Jean-Luc Mélenchon a eu droit à un tir groupé de la majorité, pendant que le reste de la gauche tente de préparer une contre-offensive. Mais avec qui ? Dans le box des peut-être candidat, on retrouve cette semaine encore Arnaud Montebourg. L’homme politique/Apiculteur est partout cet automne et il enchaîne les métaphores. On pense qu’il a un message à faire passer. La France est-elle prête à élire une présidente ? SSelon un sondage paru en début d’année, 71% des Français disent souhaiter une femme à l’Elysée d’ici à 2030. Une nouvelle qui a forcément mis des paillettes dans les yeux de Marine Le Pen, mais pas que.