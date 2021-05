2022, c’est déjà demain : la stratégie du pas à pas de Valérie Pécresse

J-322 avant le premier tour de l’élection présidentielle et la candidature de Xavier Bertrand ne prend toujours pas à droite. Le patron des Hauts-de-France peine à susciter l’enthousiasme chez Les Républicains. Dans le même camp, Valérie Pécresse peut-elle convaincre d’avantage ? La présidente de la région Île-de-France se prépare-t-elle à se lancer dans la campagne présidentielle ? Pour son entourage, il faut y aller pas à pas : d’abord gagner les élections régionales avant de se déclarer pour 2022. Question de timing. Côté politique internationale, Emmanuel Macron compose avec l’adage « les amis de mes amis sont mes amis » : peut-on être ami avec l’ennemi de son ami ? Cette question, le président se l’est posé cette semaine face aux violents affrontements entre Israël et la Palestine. Emmanuel Macron veut rappeler l’amitié de la France envers Israël, tout en plaidant pour une résolution du conflit au plus vite. Comme ses prédécesseurs avant lui, Emmanuel Macron prêche pour une solution à deux Etats.