2022, c’est déjà demain: la stratégie présidentielle de Marine Le Pen

Il aura fallu attendre un moment, mais on a trouvé cette semaine UNE personnalité politique qui ne veut PAS se présenter en 2022. Il s’agit d’Arnaud Montebourg, de retour sur tous les plateaux télé, mais surtout pas pour refaire de la politique. Bien avant Donald Trump, de nombreux politiques ont eu du mal à reconnaître leur défaite à une élection. Et la France n’est pas en reste : entre ceux qui sont dans le déni et ceux qui rêvent de revanche, le fair-play n’a pas toujours été au rendez-vous. Marine Le Pen l’a dit et répété : elle veut prendre sa revanche contre Emmanuel Macron en 2022. Mais comment la présidente du Rassemblement national compte-t-elle s’y prendre pour faire sauter le plafond de verre qui a toujours tenu l’extrême-droite à distance de l’ Elysée ?