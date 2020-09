2022, c’est déjà demain : la vidéo WTF de Benoît Hamon, Bayrou homme de la semaine et une gauche très dispersée

En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les vendredis, Salhia Brakhlia fait le point sur la prochaine élection présidentielle. Si 2022 paraît encore loin, le monde politique est lui déjà sur la ligne de départ. Au programme de ce « 2022, c’est déjà demain » : la rentrée politique de Marine Le Pen, les Républicains en ordre dispersé pour la rentrée, l’homme fort de la semaine s’appelle François Bayrou, la gauche est très en retard dans la course à l’élection et Benoît Hamon le revenant. Et comme chaque vendredi, Salhia Brakhlia fait aussi le point sur les promesses tenues, ou non, d’Emmanuel Macron.