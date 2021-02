2022, c’est déjà demain : "l’égalité des chances", souvent promise, jamais acquise

En savoir plus sur Yann Barthes

J-420 avant l’élection présidentielle et Marine Le Pen continue de faire passer de fausses informations pour des vérités absolues. Depuis l’attentat de Montrouge et de l’Hyper Casher en 2015, la présidente du Rassemblement national affirme que le tireur, Amedy Coulibaly, a été naturalisé français à 18 ans. Un argument bien pratique pour celle qui veut mettre un frein à l’immigration en France. Problème : Amedy Coulibaly est né en France, à Juvisy-sur-Orge, en 1982. Marine Le Pen et Gérald Darmanin s’affrontaient jeudi soir dans l’émission « Vous avez la parole » sur France 2. Sauf qu’en lieu et place d’un « affrontement », les deux personnalités politiques se sont trouvé de nombreux points communs. On vous résume ce qu’il fallait en retenir en moins d’une minute. Dans son projet de loi contre le séparatisme, Emmanuel Macron a inclu tout un volet sur « l’égalité des chances » un peu passé inaperçu. Au programme notamment : discrimination positive pour permettre l’accès aux grandes écoles de la fonction publique aux candidats issus de milieux modestes, mais aussi mise en place d’une plateforme anti-discrimination. Cet arsenal, Emmanuel Macron n’est toutefois pas le premier à avoir essayé de le mettre en place. Avant lui, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande aussi ont voulu faire redémarrer « l’ascenseur social » en panne en France. A 14 mois de la présidentielle, ils sont nombreux à prédire un second tour Marine Le Pen vs Emmanuel Macron, au point d’énerver les autres prétendants à l’Elysée. D’autres en revanche y voient une opportunité à saisir. Il y a deux ans, Emmanuel Macron annonçait vouloir supprimer l’ENA. Finalement, il a plutôt décidé d’ouvrir une filière supplémentaire pour y accueillir les plus modestes.